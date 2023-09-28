



Госдепартамент утвердил гранты НПО, связанным с “Исламским джихадом”

Исследовательский институт NGO Monitor сообщил 27 сентября в американской газете Washington Examiner, что Государственный департамент США утвердил два гранта на 90 000 долларов организации Газы, которая поддерживает вооруженное сопротивление Израилю и регулярно принимает руководителей террористической организации “Исламский джихад”.



Согласно веб-сайту американского правительства, гранты предназначены для “развития способностей и осведомленности в области информационных технологий”, а также для “развития и улучшения способностей палестинских выпускников американских программ в области публичных выступлений и цифровых сетей”.



Однако проверка NGO Monitor на сайте организации показала, что организация провела большое количество мероприятий с участием высокопоставленных чиновников “Исламского джихада”, а один из ее руководителей публично поддерживает террористическую организацию.



Ряд цитат из дискуссий, проведенных организацией, включают призывы к третьей интифаде, акции вооруженного сопротивления, подтверждение того, что вооруженное сопротивление будет продолжаться, критику президента Байдена, который “способствует распространению сионистского врага” и т.д.

Согласно сообщению Washington Examiner, несколько членов Конгресса уже обратились с просьбой поднять этот вопрос в Комитете по иностранным делам Палаты представителей и Подкомитете по делам Ближнего Востока.



Профессор Джеральд Стейнберг, президент исследовательского института NGO Monitor считает, что “гранты Госдепартамента и выводы отчета, основанные на открытых источниках, отражают еще одну неспособность использовать налоговые деньги для финансирования палестинских неправительственных организаций”.



“Все государственное финансирование, особенно организациям, действующим в Палестинской автономии и Газе, должно пройти тщательную и независимую проверку, чтобы гарантировать, что оно не направляется группам, поддерживающим насилие, или тем, кто связан с террористическими организациями”, – утверждает он.