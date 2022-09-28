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Госдепартамент США назвал удары Ирана по курдскому Ираку "неоправданными"
28.09.2022 18:51 Евгения Маркова

Госдепартамент США назвал удары Ирана по курдскому Ираку "неоправданными"

Государственный департамент США осудил атаки иранских беспилотников и баллистических ракет на иракский Курдистан "как неоправданное нарушение суверенитета и территориальной целостности Ирака".

"Мы также осведомлены о сообщениях о жертвах среди гражданского населения и сожалеем о гибели людей в результате сегодняшней атаки", — говорится в сообщении Госдепартамента. — "Более того, мы также осуждаем комментарии правительства Ирана, угрожающие дополнительными ударами по Ираку. Мы поддерживаем народ и правительство Ирака перед лицом этих наглых посягательств на их суверенитет", — говорится в заявлении.
 

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