



Госдепартамент и Пентагон по-разному смотрят на поставки оружия Украине

Государственный департамент США и Пентагон имеют разные взгляды на передачу определенного оружия Украине. Об этом Politico сказал чиновник из Администрации президента Байдена.



“Государство ищет возможности, Министерство обороны – угрозы. Люди из Министерства обороны сказали бы, что им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию и эта ответственность ложится на них”, – сказал собеседник издания.



Издание отмечает, что последним примером таких проволочек является ситуация с ракетами дальнего радиуса действия ATACMS, которые президент Джо Байден согласился направить в Украину на прошлой неделе после более чем одного года обсуждений. Пентагон сопротивлялся этому, ссылаясь на то, что нет в запасе “лишних” ракет.



Американские чиновники признали, что руководители Пентагона используют “обдуманный подход к оценке потребностей Украины в поле боя перед угрозой более широкого конфликта”. При этом, отмечает издание, руководители Пентагона часто говорят, что их первоочередной задачей всегда было “дать Киеву то, что ему нужно” для дальнейшей борьбы с российской армией.