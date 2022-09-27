Новости » Политика
Госдеп США: Сноуден должен предстать перед судом
27.09.2022 08:46 Александр Юзовский

Госдеп США: Сноуден должен предстать перед судом

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал предоставление российского гражданства экс-сотруднику спецслужб Эдварду Сноудену, заявив, что он должен предстать перед судом.

"Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, несмотря на получение российского гражданства, остается гражданином США и должен предстать перед американским правосудием", - заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента. 

"Пожалуй, единственное, что изменилось, это то, что в результате его российского гражданства, очевидно, теперь его вполне могут призвать воевать в войне России в Украине", - добавил он. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы