



Госдеп США: Россия в отчаянии, но все еще опасна

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя военный союз между Россией и Ираном во время брифинга, заявил, что в последние месяцы Россия "находится в отчаянии", но это не делает ее менее опасной.



"В последние месяцы Россия стала еще более отчаянной, и мы видели множество признаков этого - массовая мобилизация, репрессии внутри России, последовавшие за этой массовой мобилизацией, попытки аннексии силой, введение военного положения в регионах, которые президент Путин стремился аннексировать", - отметил Прайс.



По его словам, отчаяние России не делает ее менее опасной.



"Мы видим, как Россия, возможно, в отчаянии, обращалась к таким странам, как Иран, с просьбой предоставить товары, которые она не может производить или приобретать другими способами... Также они (РФ) изучают договоренности с Северной Кореей", - отметил чиновник.