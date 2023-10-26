



Госдеп США о визите ХАМАС в Москву: РФ не играет продуктивную роль

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отреагировал на визит делегации ХАМАСа в Москву.



По данным агентства Reuters, соответствующий комментарий он предоставил во время брифинга для СМИ.



"США не видят, чтобы Россия играла в ближневосточном кризисе какую-то продуктивную роль", - сказал Миллер.



Напомним, делегация ХАМАС, возглавляемая членом политбюро Мусой Абу Марзуком, прибыла в Москву 26 октября, где встретилась с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.



Это вызвало гнев в Израиле. В МИД страны напомнили, что руки главарей террористической организации запятнаны кровью. Израиль призвал РФ немедленно изгнать террористов ХАМАС.