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Госдеп США о визите ХАМАС в Москву: РФ не играет продуктивную роль
26.10.2023 21:31 Алина Груднева

Госдеп США о визите ХАМАС в Москву: РФ не играет продуктивную роль

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отреагировал на визит делегации ХАМАСа в Москву.

По данным агентства Reuters, соответствующий комментарий он предоставил во время брифинга для СМИ.

"США не видят, чтобы Россия играла в ближневосточном кризисе какую-то продуктивную роль", - сказал Миллер.

Напомним, делегация ХАМАС, возглавляемая членом политбюро Мусой Абу Марзуком, прибыла в Москву 26 октября, где встретилась с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

Это вызвало гнев в Израиле. В МИД страны напомнили, что руки главарей террористической организации запятнаны кровью. Израиль призвал РФ немедленно изгнать террористов ХАМАС.

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