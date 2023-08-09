



Госдеп США – о потенциальном покушении на Зеленского

В Белом доме видели сообщения о потенциальном покушении на Президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Николаевскую область, однако оставляют в компетенции украинской стороны комментировать детали инцидента.



Так в Государственном департаменте США прокомментировали потенциальное покушение на Зеленского. В частности, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил: США наблюдают шпионскую и разведывательную активность РФ в Украине и поддерживают усилия нашего государства по привлечению ответственности людей, готовящих покушения на руководство страны.



"Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени, – сказал Миллер. – Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия".



Как сообщал Mignews.ua, 27 июля Президент Украины Владимир Зеленский посещал Николаевскую область, в частности он был в городе Очаков. 7 августа СБУ сообщила, что задержала российскую агентку, пытавшуюся узнать маршрут президента, чтобы устроить на нем ракетный обстрел. СБУ заблаговременно получила информацию о разведывательно-подрывной деятельности злоумышленницы и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита.



Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.