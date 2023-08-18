



Госдеп США: Когда Россия полностью уберется из Украины - это будет победа

Победой Украины в войне будет вывод всех российских войск с ее территории. Об этом заявил спикер Госдепа США Ведант Пател, передает "Голос Америки".



"Украинцы отмечают 32 годовщину Декларации о независимости от Советского Союза. Это также второй День независимости Украины с начала полномасштабной незаконной и неспровоцированной агрессии России. Мы приближаемся к отметке в 18 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения. Напомню слова президента Байдена, который отметил, что победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью убралась из Украины", - заявил он.



По словам Патела, США поддерживают усилия для достижения "справедливого и долговременного мира в Украине, которая должна оставаться независимой, суверенной, демократической и процветающей страной".



Он еще раз подчеркнул, что США и союзники продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и "быть в как можно более сильной позиции за столом переговоров, когда наступит время".