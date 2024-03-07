



Госдеп резко отреагировал на удар РФ по Одессе во время визита Зеленского

В Государственном департаменте США прокомментировали удар РФ по Одессе во время визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Представители ведомства отметили, что это очередное доказательство того, что Украина нуждается в усилении ПВО. Об этом говорилось на брифинге Государственного департамента США.



Комментируя вопрос удара РФ 6 марта по Одессе во время визита в город Зеленского и Мицотакиса, спикер Госдепа Мэтью Миллер отметил, что это еще одно напоминание о том, как Россия продолжает наносить удары по Украине каждый день.



"Это напоминание о необходимости Украины в системах ПВО, и это напоминание о том, что Конгресс Соединенных Штатов должен принять меры, как мы призывали их к этому, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии", - сказал он.



В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что она не может ответить, был ли президент Зеленский целью удара по Одессе.



"Мы знаем, что делает Россия. Мы видели, что происходило на поле боя в течение последних нескольких недель из-за бездействия Конгресса", - сказала она.



Жан-Пьер отметила, что в США проинформированы по поводу того, какая кризисная ситуация продолжается в Украине. По ее словам, на прошлой неделе директор ЦРУ доложил об ужасающих последствиях российской агрессии для нашего государства.



Напомним, 6 марта россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.