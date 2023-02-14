



Госдеп: легализация поселений может привести к эскалации

В США обеспокоены намерением Израиля содействовать строительству и расширению поселений в Иудее и Самарии.



Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.



"Стоит избегать действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе. Израильских партнеров не удивляет наша позиция, и мы изложили ее четко и прямо. Израиль собирается принимать свои собственные суверенные решения", - сказал он.



По словам Прайса, это - "односторонний шаг", который не снизит напряженность в регионе, а наоборот ее повысит.



Напомним, в ответ на теракты в Иерусалиме военно-политический кабинет принял решение утвердить урегулирование девяти поселений в Иудее и Самарии, а именно: Абигейл, Бейт-Хугла, Гиват-Харель/Ха-Рээ, Гиват-Арнон, Мицпе-Иегуда, Малахей ха-Шалом, Ашаэль, Сдэ-Боаз, Шахарит.



Глава Госдепа Энтони Блинкен резко осудил шаги Израиля по легализации поселений, строительству тысяч новых единиц жилья и подключению форпостов к воде и электричеству.