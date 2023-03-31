



Госдеп: Путин не готов к мирным переговорам

Вашингтон не видит готовности со стороны президента России к серьезным мирным переговорам для завершения войны в Украине.



Такое заявление в эфире "Радио Свобода" сделала официальный представитель Госдепартамента Андреа Калан.



"Хотелось бы, чтобы Путин сидел за столом и подтвердил, что хочет говорить на языке дипломатии. Но то, что мы видим, это продолжение его агрессии против Украины. И он не готов", – подчеркнула она.



По словам Калан, Вашингтон в настоящее время сосредоточен на предоставлении Украины всех возможностей для преимущества на поле.



"Чтобы потом, когда придет время сидеть за дипломатическим столом, у Украины была самая сильная позиция", — пояснила она.