



Госдеп: проект резолюции ООН о поселениях в Израиле бесполезен

Вашингтон считает проект резолюции ООН, призывающий Израиль полностью и немедленно прекратить поселенческую деятельность, бесполезным.



Об этом сказал первый заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель в ходе брифинга.



По его словам, администрация Джо Байдена не рассматривает ООН как наиболее практичный или полезный форум для обсуждения данного вопроса.



"США по-прежнему сосредоточены на поддержке условий, необходимых для продвижения перспектив решения о создании двух государств путем переговоров между израильтянами и палестинцами. Администрация считает, что это единственный путь к прекращению конфликта. Мы продолжаем взаимодействовать по этому вопросу со всеми сторонами. Введение этой резолюции бесполезно для поддержки условий, необходимых для продвижения переговоров по решению о создании двух государств", - отметил он.



Патель подчеркнул, что американская администрация тесно координирует свои действия с партнерами в Нью-Йорке в отношении следующих шагов. На вопрос о том, будут ли США накладывать вето на резолюцию, он ответил, что не хочет пока "бежать впереди паровоза".