



Госдеп отреагировал на события в Белгородской области

Соединенные Штаты Америки не поддерживают атаки по территории России, однако Украина сама решает, как ей вести боевые действия и защищаться от агрессора. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.



"Мы не позволяем и не поощряем атаки за пределами Украины", - говорится в заявлении.



Миллер добавил, что важно напомнить, что эту войну начала именно Россия.



"Украина сама решает, как вести боевые действия, но агрессором в этой войне была Россия", - сказал представитель Государственного департамента США.



Напомним, сегодня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" начали рейд в Белгородскую область. По данным Главного управления разведки, целью таких действий является создание "зоны безопасности" для защиты украинцев.



Позже сообщалось, что они, вероятно, расположились на территории около 5 квадратных километров.