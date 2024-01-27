



Госдеп одобрил продажу вертолетов Хорватии на сумму 500 миллионов долларов

Хорватия получила зеленый свет на приобретение вертолетов UH-60 M Black Hawk на сумму 500 миллионов долларов, что подтвердил Государственный департамент США.



Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности, являющееся главным оружейным брокером Пентагона, сообщило, что правительство Хорватии официально запросило покупку восьми вертолетов UH-60M Black Hawk вместе с сопутствующим оборудованием и услугами.



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"Эта предлагаемая продажа соответствует внешнеполитическим интересам и интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, укрепляя безопасность союзника по НАТО, который играет важную роль в обеспечении политической стабильности и экономического развития в Европе", - заявило агентство, которое работает под эгидой Министерства обороны.



Компания Lockheed Martin/Sikorsky, базирующаяся в Стратфорде, штат Коннектикут, будет основным подрядчиком по этой закупке.



В настоящее время Хорватия эксплуатирует четыре вертолета UH-60, первые два из которых были приобретены у США в 2018 году, а еще два получены бесплатно. Поставка первой пары вертолетов Black Hawk состоялась в феврале 2022 года.



В течение последних трех десятилетий Министерство обороны Хорватии полагалось на вертолеты российского производства серии Ми-8/17. Однако сейчас страна переходит на более современные вертолеты UH-60M, чтобы укрепить свой военный потенциал.

