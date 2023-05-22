



Госдеп: Обеспечение Украины истребителями F-16 – приоритет для США

Обеспечение Украины истребителями F-16 – приоритет для США. Они начнут реализовывать это в ближайшие месяцы. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.



Но Миллер добавил, что пока он не может объявить, когда и как это произойдет или из каких стран они поступят.



Также США "четко прояснили украинцам", что они "не поощряют" атаки за пределами украинских границ. В то же время, Украина имеет право решать, как она хочет проводить военные операции.



"Я считаю, что важно напомнить миру, что эта Россия начала эту войну. Украина вправе решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне есть Россия", – объяснил он.