



Госдеп: "Аванпост Хомеш незаконен даже по израильским законам"

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил против плана израильского правительства внести поправки в Закон о размежевании и легализовать общину Хомеш в Самарии.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Аванпост Хомеш является незаконным даже по израильскому законодательству. Наш призыв воздерживаться от односторонних шагов, безусловно, включает в себя любое решение о создании нового поселения, легализации аванпостов или разрешении строительства в глубине Иудеи и Самарии", - заявил Нед Прайс.