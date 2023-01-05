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Госдеп: "Аванпост Хомеш незаконен даже по израильским законам"
05.01.2023 07:48 Ольга Белозерова

Госдеп: "Аванпост Хомеш незаконен даже по израильским законам"

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил против плана израильского правительства внести поправки в Закон о размежевании и легализовать общину Хомеш в Самарии.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Аванпост Хомеш является незаконным даже по израильскому законодательству. Наш призыв воздерживаться от односторонних шагов, безусловно, включает в себя любое решение о создании нового поселения, легализации аванпостов или разрешении строительства в глубине Иудеи и Самарии", - заявил Нед Прайс. 

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