



Госдеп: Армения и Азербайджан достигли прогресса в мирном урегулировании

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении после переговоров в Вашингтоне с участием США "согласились на определенные условия".



"На этой неделе я принимал министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна для проведения двусторонних мирных переговоров в Национальном центре подготовки дипломатов им. Джорджа Шульца”, – отметил госсекретарь. “После интенсивных и конструктивных двусторонних и трехсторонних дискуссий стороны по решению сложных вопросов".



По его словам, обе стороны “продемонстрировали искреннее стремление к нормализации отношений и прекращению продолжительного конфликта между двумя странами”.



Блинкен предложил министрам вернуться в свои столицы, "чтобы поделиться со своими правительствами мнением о том, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса соглашение может быть достигнуто".



Госсекретарь заверил, что обе страны и дальше будут иметь полную поддержку США в их усилиях, направленных на обеспечение длительного и устойчивого мира.