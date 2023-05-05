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Госдеп: Армения и Азербайджан достигли прогресса в мирном урегулировании
05.05.2023 13:45 Наталья Богинская

Госдеп: Армения и Азербайджан достигли прогресса в мирном урегулировании

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении после переговоров в Вашингтоне с участием США "согласились на определенные условия".

"На этой неделе я принимал министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна для проведения двусторонних мирных переговоров в Национальном центре подготовки дипломатов им. Джорджа Шульца”, – отметил госсекретарь. “После интенсивных и конструктивных двусторонних и трехсторонних дискуссий стороны по решению сложных вопросов".

По его словам, обе стороны “продемонстрировали искреннее стремление к нормализации отношений и прекращению продолжительного конфликта между двумя странами”.

Блинкен предложил министрам вернуться в свои столицы, "чтобы поделиться со своими правительствами мнением о том, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса соглашение может быть достигнуто".

Госсекретарь заверил, что обе страны и дальше будут иметь полную поддержку США в их усилиях, направленных на обеспечение длительного и устойчивого мира.

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