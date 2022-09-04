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Горовиц: "Я должен предотвратить правительство Бен-Гвира - Нетаниягу"
04.09.2022 06:44 Ольга Белозерова

Горовиц: "Я должен предотвратить правительство Бен-Гвира - Нетаниягу"

Министр здравоохранения и уходящий председатель "Мерец" Ницан Горовиц заявил, что он разочарован тем, что члены партии выдвинули его на 7-е место в списке кандидатов в следующий Кнессет.

Однако, он отметил, что у него нет времени злиться, сообщает "Аруц Шева".

"Разочаровывает, но у меня нет времени злиться. У меня есть обязанности в министерстве здравоохранения, обязанности помешать Бен-Гвиру и Нетаниягу вместе сформировать правительство и другие проблемы", - заявил он. 

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