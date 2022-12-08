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Горовиц: "Новое правительство разворует страну"
08.12.2022 07:42 Ольга Белозерова

Горовиц: "Новое правительство разворует страну"

Уходящий министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц выступил с критикой формирующегося правительства на радио "Галей ЦАХАЛ".

По мнению Горовица, новое правительство "разворует страну".

"Правительство, которое будет сформировано, - это правительство коррумпированных людей, которые разворуют страну. Они грабят самым грубым и наглым образом. Песня, которую депутат Кнессета Ави Маоз пел с пленума Кнессета ("Мы пришли изгнать тьму") выражает ненависть ко всем, кто отличается от него", - заявил Ницан Горовиц. 

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