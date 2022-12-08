



Горовиц: "Новое правительство разворует страну"

Уходящий министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц выступил с критикой формирующегося правительства на радио "Галей ЦАХАЛ".



По мнению Горовица, новое правительство "разворует страну".



"Правительство, которое будет сформировано, - это правительство коррумпированных людей, которые разворуют страну. Они грабят самым грубым и наглым образом. Песня, которую депутат Кнессета Ави Маоз пел с пленума Кнессета ("Мы пришли изгнать тьму") выражает ненависть ко всем, кто отличается от него", - заявил Ницан Горовиц.