



Горовиц не отвечает на телефоны членов фракции Мерец

Уходящий лидер крайне-левой партии Мерец Ницан Горовиц отказывается говорить с товарищами по партии, в том числе депутатами Кнессета.



Горовиц в бешенстве от того, что ему не помогли на праймериз получить более высокое место в предвыборном списке Мерец.



Горовиц также в ярости от поведения нового лидера партии Захавы Гальон - о чем он ей и заявил прямо в лицо.



Между тем, днем 28 августа должно состояться заседание фракции Мерец, которое должно обсудить серьезные проблемы - в первую очередь, “блиц” который готовит Яир Лапид против них, с целью увести к Еш Атид часть избирателей Мерец.





