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Горовиц не отвечает на телефоны членов фракции Мерец
28.08.2022 09:28 Аркадий Бочаровский

Горовиц не отвечает на телефоны членов фракции Мерец

Уходящий лидер крайне-левой партии Мерец Ницан Горовиц отказывается говорить с товарищами по партии, в том числе депутатами Кнессета.

Горовиц в бешенстве от того, что ему не помогли на праймериз получить более высокое место в предвыборном списке Мерец.

Горовиц также в ярости от поведения нового лидера партии Захавы Гальон - о чем он ей и заявил прямо в лицо.

Между тем, днем 28 августа должно состояться заседание фракции Мерец, которое должно обсудить серьезные проблемы - в первую очередь, “блиц” который готовит Яир Лапид против них, с целью увести к Еш Атид часть избирателей Мерец.


 

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