



"Горизонтальная Россия": в Воронеже проблемы с транспортом из-за мобилизации

Телеграм-канал "Горизонтальная Россия" сообщает о том, что из-за мобилизации водителей в Воронеже появились проблемы с общественным транспортом



По данным властей, в городе мобилизовали 62 водителя. Горожане и СМИ пишут, что на линиях стало гораздо меньше транспорта. В час пик люди стоят на остановках более 20 минут. Об этом же рассказал и подписчик «7х7» из Воронежа.



Ранее перевозчик «Воронежпассажиртранс» сообщил, что снимет часть автобусов с рейсов «для мобилизационных мероприятий».



В мэрии подтвердили, что на ухудшение работы транспорта, в том числе повлияла мобилизация, однако не считают это основным фактором. По данным чиновников, в Воронеже призвали 3% от всего числа водителей. Они считают, что на проблему с транспортом повлияли дефицит кадров и низкая стоимость проезда. По словам чиновников, из-за «тяжелого финансового положения частные перевозчики продают часть автобусов».