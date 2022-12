Гонконгский магнат Джимми Лай приговорен к пяти годам тюрьмы за мошенничество

Продемократический гонконгский магнат Джимми Лай был приговорен в субботу к пяти годам и девяти месяцам тюремного заключения за мошенничество по обвинению в нарушении договора аренды штаб-квартиры либеральной газеты, которой он руководил.



75-летний Лай был признан виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве за сокрытие деятельности частной компании Dico Consultants Ltd в штаб-квартире ныне закрытой газеты Apple Daily, что было признано нарушением условий аренды земли.



Самый известный критик Китая в Гонконге Лай находится за решеткой с декабря 2020 года и отсидел 20 месяцев за несанкционированные собрания.



Он был главой Next Digital, материнской компании Apple Daily, которая закрылась в июне 2021 года после полицейского рейда.



Другой руководитель Next Digital, 61-летний Вонг Вай-кеунг, был признан виновным в мошенничестве и заключен в тюрьму на 21 месяц.



Судья окружного суда Стэнли Чан написал в своем решении, что Лай "действовал под защитой СМИ". Чан сказал, что это преследование медиа-магната "нельзя расценивать как нападение на свободу прессы".



Судья уменьшил срок заключения на три месяца, поскольку Лай признал большую часть версии обвинения.



Западные правительства, включая Соединенные Штаты, выразили обеспокоенность по поводу тяжелого положения Лая и осудили то, что они называют более широким ухудшением защиты прав человека и основных свобод в соответствии с введенным Китаем Законом о национальной безопасности.



"Тщательно продуманное уголовное дело, возбужденное в Пекине против Джимми Лая, — это вендетта против ведущего сторонника демократии и свободы СМИ в Гонконге", — заявила Майя Ван, директор по Азии нью-йоркской правозащитной группы Human Rights Watch, которая призвала к освобождению Лая.



Вердикт суда запрещает Лаю становиться директором какой-либо компании в течение восьми лет, и обязывает его уплатить оштраф 2 миллиона гонконгских долларов (260 000 долларов).