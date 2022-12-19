



“Голову с плеч”. Чем чем закончилось голосование Илона Маска

Голосование, опубликованное Илоном Маском ночью 19 декабря завершилось под девизом “Голову с плеч”. Участие в нём приняли 17,5 миллионов человек, из которых 57,5% отдали свой голос за то, чтобы Маск покинул пост главы “Твиттера”.



Несмотря на слова Илона Маска о том, что он поступит в соответствии с результатами, пользователи сети пока что ожидают, чем же закончится история одного поста и действительно ли Маск уйдёт. Ведь преемника у него нет, а социальной сети грозит банкротство, если новый глава не станет инвестировать собственные средства.