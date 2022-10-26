



Головная боль Путина: американский ответ на иранскую угрозу беспилотников

На фоне продолжающегося российского вторжения в Украину Соединенные Штаты объявили, что рассматривают возможность отправки батарей системы ПВО Hawk в Украину, чтобы помочь Киеву в перехвате беспилотников Об этом сообщило информационное агентство Reuters.



Система Hawk создана на базе ПЗРК "Стингер", которые США ранее отправили в Украину.



Reuters также сообщило, что президент США Джо Байден намерен использовать предоставленные ему полномочия для передачи систем Украине, чтобы сделать это как можно скорее и без чрезвычайного разрешения Конгресса. Система ПВО имеет возможность перехвата на дальности до 40 км и на высоте до 20 км.



Сообщение появилось вскоре после того, как министр обороны Украины Алексей Резников поговорил со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Резников заявил, что разговор был "плодотворным" и что Украина "ценит четкую позицию США в отношении российских провокаций и нетерпение к шантажу Путина". Мы также говорили о пакете помощи США Украине в сфере безопасности".



Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином по поводу возможного ухудшения войны в Украине, после того как он ранее провел раунд переговоров с некоторыми своими коллегами в мире, включая Себастьена Лакорни, министра обороны Франции, а также министра обороны Великобритании Уоллеса и министра обороны Турции, и предостерег от того, что он назвал "грязной бомбой" в руках украинцев.



Шойгу отметил, что Киев якобы может устроить провокации с использованием такой бомбы - намекнул намек на на использование оружия. Шойгу также добавил, что это "из-за подобной вспышки ситуация выйти из-под контроля".