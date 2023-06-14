



Голосовавший за Эльхарар член "Ликуда": мы спасли Нетаниягу

Депутат Кнессета от "Ликуда", проголосовавший за представительницу оппозиции Карин Эльхарар в качестве члена комитета по назначению судей, заверяет, что таким образом был спасен премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



Об этом он на условиях анонимности сказал вечером, 14 июня, 12-му каналу.



По крайней мере, четыре члена коалиции отдали свои голоса на тайном голосовании за Эльхарар.



"Нетаниягу знал, что она так или иначе будет избрана. Он не был удивлен результатом. Мы спасли Нетаниягу от Ярива Левина", - утверждает член "Ликуда".



По его словам, если бы Эльхарар не попала бы в комитет по назначению судей, Нетаниягу бы столкнулся с аналогичной ситуацией, которая была в марте, когда ему пришлось объявить об увольнении министра обороны Йова Галанта, "только на стероидах".

