



Голосование за “закон Дери 2.0” приостановлено

Коалиция в понедельник утром решила заморозить “закон Дери 2.0”, который отменяет решение БАГАЦ о невозможности лидера ШАС Арье Дери занимать пост министра.



Известно, что этот шаг был предпринят по просьбе самого Дери после того, как специальный комитет Кнессета по поправкам к Основному закону одобрил законопроект, который должен был быть вынесен на рассмотрение во втором и третьем чтении на пленарном заседании в понедельник.



Депутат Дери не участвовал во встрече с главами коалиционных партий, созванной премьер-министром Нетаниягу. Ночью ведущие израильские СМИ объявили, что председатель ШАС выступает за полное замораживание судебной реформы.