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Голосование по законопроекту об отборе судей: названа дата
23.03.2023 13:48 Алина Груднева

Голосование по законопроекту об отборе судей: названа дата

Голосование по сотням оговорок, которые были поданы оппозицией, относительно законопроекта о комиссии по отбору судей продолжится в это воскресенье, 26 марта.

Заседание законодательной комиссии по этому вопросу, которое прошло в среду, затянулось до полуночи.

Комиссия отклонила 1900 оговорок из 5400, которые были представлены за последние дни.

Две оговорки были одобрены и будут приложены к законопроекту. Кнессет проголосует за них во втором чтении.

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