



Голосование по законопроекту об отборе судей: названа дата

Голосование по сотням оговорок, которые были поданы оппозицией, относительно законопроекта о комиссии по отбору судей продолжится в это воскресенье, 26 марта.



Заседание законодательной комиссии по этому вопросу, которое прошло в среду, затянулось до полуночи.



Комиссия отклонила 1900 оговорок из 5400, которые были представлены за последние дни.



Две оговорки были одобрены и будут приложены к законопроекту. Кнессет проголосует за них во втором чтении.