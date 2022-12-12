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Голосование по кандидатуре спикера Кнессета перенесено на завтра
12.12.2022 17:06 Аркадий Бочаровский

Голосование по кандидатуре спикера Кнессета перенесено на завтра


Председатель оппозиции, депутат Боаз Топоровский ("Еш Атид") достиг соглашения с председателем оргкомитета, членом Ликуда Йоавом Кишем, о том, что голосование по выборам спикера Кнессета будет перенесено на завтра в 10:00 утра. 

Ранее члены Кнессета от Ликуда в  подвергли критике членов оппозиции связи с их намерением попытаться отложить голосование, которое должно было состояться сегодня. Компромисс был призван предотвратить ситуацию, при которой дискуссии на пленуме Кнессета будут продолжаться допоздна и будущая коалиция может оказаться без большинства на пленуме.
 

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