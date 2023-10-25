



"Голос Америки" приказал журналистам не называть ХАМАС террористами

На прошлой неделе "Голос Америки", государственное информационное агентство США, финансируемое налогоплательщиками, дало указание своим репортерам прекратить называть ХАМАС террористами.



По словам источника, знакомого с директивой, VOA велела репортерам использовать вместо этого слово "боевик" или "боец". По словам источника, VOA хотела, чтобы ее воспринимали как нейтрального арбитра, наблюдающего за нападением ХАМАС и поиском Израилем правильного ответа.



По словам источника, использование термина "террорист" по-прежнему допустимо для ХАМАС в соответствии с инструкциями VOA, если только он используется в чьих-то словах.



