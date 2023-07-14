



Голландским чиновникам запретили пользоваться AliExpress и “ВКонтакте”

В Нидерландах государственным служащим запретили использовать ряд мобильных приложений из Китая, России, Ирана и Северной Кореи из-за угрозы шпионажа, сообщает NOS со ссылкой на источники.



Кроме TikTok, запрещенногоо ранее, это решение распространяется на китайский интернет-магазин Aliexpress, чат-приложение Wechat, программу для редактирования видео CapCut и российскую соцсеть “Вконтакте”.



Правительство Нидерланов считает, что иностранцы могут использовать эти приложения для доступа к данным пользователей. Среди прочего, спецслужбы могут заинтересоваться списками контактов, местонахождением пользователей, фотографиями и документами на их устройствах.



Источники NOS сообщили, что в черном списке Нидерландов в общей сложности оказались десять мобильных приложений.

