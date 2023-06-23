



Голдкнопф в Эвьятаре: Здесь будет 1000 жителей

Министр строительства и жилищного строительства Ицхак Голднопф в четверг посетил общину Эвьятар в Самарии, чтобы подбодрить жителей, прибывших в общину в ответ на стрельбу возле Эли.



Министр посетил зал для изучения Торы)имени Иегуды Геты , убитого в результате обстрела на перекрестке Тапуа два года назад, пообщался со студентами ешивы и станцевал со студентами и местными жителями.



"С Божьей помощью здесь будет община", - заявил Голдкнопф. "Я не ваш партнер, а скорее один из вас. Здесь будет 10 000 жителей, и не будет ни одного ребенка, который бы не танцевал и не был счастлив. Здесь будет община".



Обращаясь к студентам ешивы, Гольдкнопф сказал: "Я пришел сюда, чтобы сказать вам, чтобы вы продолжали "возделывать и охранять" Землю Израиля, и не будет такой силы, которая вытеснит нас отсюда. Я вижу вашу преданность, я вижу, как вы преданы Земле Израиля. С Божьей помощью здесь будет община, с Божьей помощью будут хорошие дни для Израиля".



Йосси Даган, глава регионального совета Самарии, сказал в Бейт-мидраше имени Иегуды Гетты: "Мы пришли сюда, чтобы укрепить вас, учеников ешив, вы - наш центр, вы - наше будущее. Взоры всего народа Израиля устремлены на поселенческое предприятие - не сломаемся ли мы из-за этого терроризма, не уедут ли люди, не дай Бог, или наоборот - в центре внимания тот факт, что в ночь убийства, когда кровь жертв еще была на дороге, не только не было видно выезжающих отсюда грузовиков с беглецами, но наоборот, сюда прибывали машины и грузовики с семьями, студентами ешив, которые приехали сюда, чтобы возобновить здесь поселение."



"Мы призываем правительство утвердить Эвьятар в качестве постоянной общины в Государстве Израиль. Министр жилищного строительства готов внести предложения по планированию и построить здесь, с Божьей помощью, тысячи единиц жилья", - добавил Даган.



Председатель движения "Начала" Даниэла Вайс сказала Голдкнопфу: "Мы просим вас укрепить премьер-министра перед лицом международного давления. Община Эвьятара будет расти и процветать".



Эвьятар был построен на месте бывшей военной заставы после убийства Гетты в 2021 году. Жители позже добровольно покинули это место, чтобы предотвратить конфликт с предыдущим правительством во время запланированного военного выселения, но с тех пор проводят кампанию за признание общины и за то, чтобы жителям разрешили вернуться, как им было обещано.

