



Гольдкнопф развалит коалицию, если закон о вето БАГАЦа не будет принят



Министр жилищного строительства и председатель партии Яадут А-Тора Ицхак Гольдкнопф направил письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу и потребовал от него вынести на голосование в следующую среду закон об пискат а-итгабрут (преодолении вето БАГАЦа): "Продвижение законопроекта о пискат а-итгабрут было четким и недвусмысленным условием нашего вступления в коалицию", - напоминает он премьеру.



Его письмо появилось после того, как вчера вечером коалиция решила отложить внесение трех законов, включая пискат а-итгабрут в первом чтении на пленарном заседании.



По словам министра жилищного строительства, "нет спора, что было широкое согласие всех членов правительства поддержать пискат а-итгабрут и добиться окончательного решения давнего спора между Верховным судом и законодательной властью. "Я должен убедиться, что правительство выполнит это обязательство. Соглашения должны соблюдаться", - подписал свое письмо член коалиции.