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Голая модель ответит за оскорбление Храма Богородицы
10.01.2023 20:46 Аркадий Бочаровский

Голая модель ответит за оскорбление Храма Богородицы

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели в отношении тату-модели Полины Моругиной (псевдоним Полина Фейс) за фотосессию у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве.

Это следует из данных Головинского суда Москвы.

По ч. 1 ст. 148 УК России девушке грозит штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до года.

В декабре 2021 года тату-модель опубликовала фотографии, на которых она в обнажённом виде стоит у храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Фили, передаёт ТАСС.
 

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