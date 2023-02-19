



Год войны: более 15 тысяч репатриировались в Израиль из Украины

Более 15 000 человек репатриировались в Израиль из Украины с начала войны на ее территории - согласно данным, опубликованным сегодня утром министерством абсорбции и Сохнутом. Было также объявлено, что иммигрантов приняли 172 населенных пункта по всей стране, среди которых лидирует Хайфа, и что около четверти из них - дети и подростки в возрасте до 18 лет.



"Это одна из крупнейших спасательных операций в истории, Сохнут сделал невероятное перед лицом кризиса мирового масштаба", - сказал глава агентства генерал-майор Дорон Альмог.



Согласно данным, около 24% репатриантов из Украины моложе 18 лет (0-17 лет); около 18% - молодые люди в возрасте 18-35 лет; около 19% - в возрасте от 36 до 50 лет; около 18% украинских репатриантов в возрасте 51-65 лет и около 21% - в возрасте 66 лет и старше.



Репатрианты из Украины были расселены в 172 населенных пунктах по всей стране. Хайфа продолжает лидировать как город, принимающий олим, туда прибыло 1 764 репатрианта из Украины. За ней - Нетания с 1 066 репатриантами, Бат-Ям с 878 репатриантами, Нагария с 802 репатриантами, Ашкелон с 773 иммигрантами, Ришон Ле Цион с 739 репатриантами и в Эйлат с 296 репатриантами.