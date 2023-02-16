



"Гнусная ложь": Ликуд прокомментировал репортаж о конфликте Нетаниягу и Левина



Вечером 15 февраля израильское телевидение сообщило, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин расходятся во мнениях по поводу планов правительства по реформированию судебной системы.



По данным 12-го канала, Нетаниягу попытался смягчить элементы масштабных реформ в свете массового общественного противодействия, в то время как Левин пригрозил уйти в отставку со своего поста, что приведет к развалу коалиции, если будут внесены значительные изменения.



Офисы Нетаниягу и Левина резко отвергли эту информацию, причем Ликуд назвал ее "гнусной ложью", а обе стороны назвали его "фейк-ньюс". Партия Нетаниягу заявила, что репортаж "вышел в эфир в дилетантской манере, несмотря на то, что его опровергли все официальные источники".



Канал 12 заявил, что стоит на своем.



Ссылаясь на приближенных к Нетаньяху лиц, 12-й канал сообщил, что премьер-министр был застигнут врасплох "жестким" подходом Левина к судебному законодательству и все больше возмущается тем, как оно продвигается.



В понедельник несколько СМИ сообщили, что адвокаты Нетаниягу обратились к юридическому советнику Гали Бахарав-Миара с просьбой разрешить ему публично и напрямую выступить с планом реорганизации судебной системы, несмотря на соглашение о конфликте интересов. Бахарав-Миара ответила отрицательно.