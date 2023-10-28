



Гнев в Израиле на Эрдогана нарастает: показал истинное лицо

В Израиле, который теперь намерен пересмотреть дипотношения с Турцией, продолжается нарастать буря гнева из-за риторики турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне ударов по Газе.



По словам министра энергетики Исраэля Каца, который метит на пост главы МИМЛ в следующем году, на пропалестинском митинге в стамбульском аэропорту Эрдоган "раскрыл свое истинное лицо".



"Член "Братьев-мусульман" поддерживает террор ХАМАС=ДАИШ. Даже его куфия (головной убор, - ред.) не скроет этого позора", - возмутился Кац.



К критике Эрдогана также присоединился постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, который накануне жестко пристыдил страны, в том числе Турцию, поддержавшие резолюцию о "гуманитарном перемирии" в Газе.



"Скорпион навсегда останется скорпионом. Эрдоган пытался улучшить свой имидж, но так и остался антисемитом", - отметил Эрдан.



Ранее президент Турции отличился рядом жестких высказываний в отношении Израиля. Он обвинил страну в "резне" в Газе и пообещал признать Еврейское Государство "военным преступником".