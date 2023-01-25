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Гнев в Израиле: Гальон выставила Бен-Гвира "нацистом"
25.01.2023 16:43 Алина Груднева

Гнев в Израиле: Гальон выставила Бен-Гвира "нацистом"

Экс-председатель Мерец Захава Гаьлон вызвала гнев, опубликовав фотографию министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира, выступающего на пресс-конференции с поднятой будто в нацистском приветствии вверх рукой.

"Хайль Кахане", - гласила надпись под фото, которое было обнародовано в Twitter.

Министр культуры и спорта Мики Зоар от "Ликуд" осудил пост Гальон. По его словам, эта публикация является чистым подстрекательством и вопиющим расизмом.

В свою очередь, сам Бен-Гвир сказал, что "дочь переживших Холокост обесценивает и наносит удар по их памяти". 
 

"Захава, что бы сказали твои мать и отец", - возмутился он. 

Гальон в ответ на бурю негодования позже удалила пост, однако Бен-Гвир успел его ретвитнуть. Она сказала, что ждет, когда "расизм будет устранен в Кнессете".

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