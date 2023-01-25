



Гнев в Израиле: Гальон выставила Бен-Гвира "нацистом"

Экс-председатель Мерец Захава Гаьлон вызвала гнев, опубликовав фотографию министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира, выступающего на пресс-конференции с поднятой будто в нацистском приветствии вверх рукой.



"Хайль Кахане", - гласила надпись под фото, которое было обнародовано в Twitter.



Министр культуры и спорта Мики Зоар от "Ликуд" осудил пост Гальон. По его словам, эта публикация является чистым подстрекательством и вопиющим расизмом.



В свою очередь, сам Бен-Гвир сказал, что "дочь переживших Холокост обесценивает и наносит удар по их памяти".



בת להורים ניצולי שואה, מוזילה ודוקרת את ששת מיליוני הקדושים. זהבה, מה אמא ואבא היו אומרים על זה? pic.twitter.com/W1q0QwV3sw — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 25, 2023

"Захава, что бы сказали твои мать и отец", - возмутился он.Гальон в ответ на бурю негодования позже удалила пост, однако Бен-Гвир успел его ретвитнуть. Она сказала, что ждет, когда "расизм будет устранен в Кнессете".