



"Глобальное наступление армии России начнется уже в конце ноября"

На данный момент в военных действиях на территории Украине происходит постепенный перехват инициативы.



Об этом сообщил российский "военный обозреватель" Владислав Шурыгин.



"В сентябре инициатива находилась в руках ВСУ, они атаковали, искали наши слабые места. Последние две недели мы видим обратную тенденцию. Мы контрнаступаем локально. ВСУ приходится парировать или как-то выходить из ситуации. Итог этого — наше наступление", — в эфире Соловьёв Live отметил эксперт.



По его словам, глобальное наступление начнется уже в конце ноября, когда подтянутся подготовленные резервы. По всей вероятности, до наступления холодов киевская власть попробует свой последний шанс и "дернется" на Херсон. Много зависит и от погоды.



"Сейчас мы начали вытаскивать на фронт все то, что мы так долго готовили и разрабатывали" — подытожил Шурыгин.

