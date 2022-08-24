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Главы "Росатома" и МАГАТЭ провели встречу: детали
24.08.2022 14:31 Ольга Белозерова

Главы "Росатома" и МАГАТЭ провели встречу: детали

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Стамбуле. 

Ключевой темой обсуждения стала Запорожская АЭС, которая находится под временным контролем российских войск. 

Как сообщили в "Росатоме", стороны обсудили "весь комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС".

В заявлении корпорации сказано, что российская сторону "разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии в ближайшее время и готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в её организации". 

 

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