



Главы "Росатома" и МАГАТЭ провели встречу: детали

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Стамбуле.



Ключевой темой обсуждения стала Запорожская АЭС, которая находится под временным контролем российских войск.



Как сообщили в "Росатоме", стороны обсудили "весь комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС".



В заявлении корпорации сказано, что российская сторону "разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии в ближайшее время и готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в её организации".



