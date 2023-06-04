



Главы мировых разведок собрались на секретной встрече в Сингапуре

Высокопоставленные должностные лица из двух десятков крупнейших мировых разведывательных служб провели секретную встречу в рамках саммита по вопросам безопасности “Шангри-ла-Диалог” в Сингапуре в эти выходные, сообщает Reuters.



По словам источников агентства, такие встречи организуются правительством Сингапура и в течение нескольких лет незаметно проводятся в отдельном месте рядом с саммитом по вопросам безопасности. Ранее о них не сообщалось. США представляла директор национальной разведки Аврил Хейнс, на встрече также присутствовали представители Китая и Индии.



“Встреча – важное событие в международной теневой повестке дня”, – объясняет источник, знакомый с дискуссиями. “Учитывая количество участвующих стран, это не фестиваль мастерства, а скорее способ наладить более глубокое понимание намерений и результатов. Среди разведывательных служб существует негласный кодекс, что они могут обсуждать, когда для более формальной и открытой дипломатии это тяжелее – это очень важный фактор во времена напряженности, и мероприятие в Сингапуре помогает этому способствовать”.



Представитель министерства обороны Сингапура заявил, что во время “Шангри-ла-диалоге” “участники, в том числе высокопоставленные должностные лица разведывательных служб, также пользуются возможностью встретиться со своими коллегами”.



“Министерство обороны Сингапура может содействовать некоторым из этих двусторонних или многосторонних встреч”, – сказал представитель. “Участники сочли такие встречи в кулуарах полезными”.



Хотя подробностей конкретных дискуссий в Сингапуре было немного, в переговорах фигурировали война России на Украине и транснациональная преступность, добавил человек, знакомый с темой. В четверг вечером, 1 июня, руководители разведки провели неформальную встречу.



По словам одного из источников, российского представителя там не было. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов принял участие в “Шангри-ла-Диалоге”, но не присутствовал на совещании разведки. Другой источник сказал, что тон встречи был совместным и кооперативным, а не конфронтационным. В рамках основного диалога по безопасности более 600 делегатов из 49 стран провели трехдневные пленарные заседания, а также двусторонние и многосторонние встречи за закрытыми дверями в просторном отеле “Шангри-ла”.



Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе произнес программную речь, а также выступили министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Китая Ли Шанфу и коллеги из Великобритании, Японии, Канады, Индонезии и Южной Кореи.