



Главы МИД Израиля и Канады провели переговоры

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли провела переговоры с израильским коллегой Эли Коэном.



Разговор состоялся в четверг, 16 марта.



Джоли и Коэн обсудили крепкую, многостороннюю дружбу между двумя странами, основанную на тесных связях между людьми. Глава канадского внешнеполитического ведомства поздравила Израиль с предстоящим 75-летием.



Они обсудили усилия перед лицом общих проблем с глобальной безопасности, включая вторжение России в Украину, а также угрозы безопасности со стороны иранского режима.



Джоли подтвердила непоколебимую приверженность Канады праву народа Израиля на жизнь в мире и безопасности. Она выразила соболезнования в связи с недавними нападениями на мирных жителей, включая теракт 9 марта в Тель-Авиве.



Также она подтвердила приверженность Канады установлению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на Ближнем Востоке.

