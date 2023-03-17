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Главы МИД Израиля и Канады провели переговоры
17.03.2023 20:04 Алина Груднева

Главы МИД Израиля и Канады провели переговоры

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли провела переговоры с израильским коллегой Эли Коэном.

Разговор состоялся в четверг, 16 марта.

Джоли и Коэн обсудили крепкую, многостороннюю дружбу между двумя странами, основанную на тесных связях между людьми. Глава канадского внешнеполитического ведомства поздравила Израиль с предстоящим 75-летием.

Они обсудили усилия перед лицом общих проблем с глобальной безопасности, включая вторжение России в Украину, а также угрозы безопасности со стороны иранского режима.

Джоли подтвердила непоколебимую приверженность Канады праву народа Израиля на жизнь в мире и безопасности. Она выразила соболезнования в связи с недавними нападениями на мирных жителей, включая теракт 9 марта в Тель-Авиве.

Также она подтвердила приверженность Канады установлению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на Ближнем Востоке.
 

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