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Главы МИД Израиля и Египта обсудили прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх
19.01.2023 18:08 Алина Груднева

Главы МИД Израиля и Египта обсудили прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх

Министр иностранных дел Эли Коэн провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

По данным пресс-службы МИД Израиля, "переговоры были теплыми".

Стороны договорились расширить сотрудничество в сфере безопасности и экономики, а также лично встретиться в ближайшее время. 

Коэн отметил намерение добиваться расширения сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и туризма. Также он подчеркнул важность прямых рейсов в Шарм-эль-Шейх.

По данным египетского внешнеполитического ведомства, Шукри подчеркнул важность работы по скорейшему возрождению мирного процесса. Он потребовал от Израиля "прекратить односторонние меры" и подчеркнул необходимость "сохранения правового и исторического статуса-кво на Храмовой горе". 
 

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