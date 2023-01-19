



Главы МИД Израиля и Египта обсудили прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх

Министр иностранных дел Эли Коэн провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Самехом Шукри.



По данным пресс-службы МИД Израиля, "переговоры были теплыми".



Стороны договорились расширить сотрудничество в сфере безопасности и экономики, а также лично встретиться в ближайшее время.



Коэн отметил намерение добиваться расширения сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и туризма. Также он подчеркнул важность прямых рейсов в Шарм-эль-Шейх.



По данным египетского внешнеполитического ведомства, Шукри подчеркнул важность работы по скорейшему возрождению мирного процесса. Он потребовал от Израиля "прекратить односторонние меры" и подчеркнул необходимость "сохранения правового и исторического статуса-кво на Храмовой горе".

