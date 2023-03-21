



Главы МИД Израиля и Британии подписали важное соглашение

Министр иностранных дел Эли Коэн провел встречу со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли в Лондоне.



Туда с официальным визитом он отправился 21 марта.



Стороны подписывают Дорожную карту двусторонних отношений между Великобританией и Израилем до 2030 года.



На повестке дня переговоров - иранская ядерная угроза. Они обсудили, что, если Иран продолжит обогащать уран до запрещенных уровней, Тегеран должен столкнуться с серьезными последствиями со стороны международного сообщества.



"Израиль и Великобритания согласны с тем, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие", — подчеркнул Коэн.



Он выразил надежду на то, что британские финансовые учреждения откроют в Израиле дополнительные возможности в рамках расширения экономических связей.

