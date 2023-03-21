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Главы МИД Израиля и Британии подписали важное соглашение
21.03.2023 19:26 Алина Груднева

Главы МИД Израиля и Британии подписали важное соглашение

Министр иностранных дел Эли Коэн провел встречу со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли в Лондоне.

Туда с официальным визитом он отправился 21 марта.

Стороны подписывают Дорожную карту двусторонних отношений между Великобританией и Израилем до 2030 года.

На повестке дня переговоров - иранская ядерная угроза. Они обсудили, что, если Иран продолжит обогащать уран до запрещенных уровней, Тегеран должен столкнуться с серьезными последствиями со стороны международного сообщества.

"Израиль и Великобритания согласны с тем, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие", — подчеркнул Коэн.

Он выразил надежду на то, что британские финансовые учреждения откроют в Израиле дополнительные возможности в рамках расширения экономических связей.
 

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