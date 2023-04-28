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Главы МИД Ирана, России, Сирии и Турции могут встретиться в мае
28.04.2023 21:21 Ирина Демьянова

Главы МИД Ирана, России, Сирии и Турции могут встретиться в мае

Министры иностранных дел Ирана, России, Сирии и Турции могут провести встречу в мае в Москве в рамках усилий по восстановлению турецко-сирийских отношений после многолетней вражды во время гражданской войны в Сирии.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Член НАТО Турция поддержала политическую и вооруженную оппозицию президенту Сирии Башару Асаду во время 12-летней гражданской войны и направила свои войска на север страны.

 

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