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Главы МИД G7 о запуске ракеты КНДР: нужно принять дополнительные меры
18.02.2023 18:42 Алина Груднева

Главы МИД G7 о запуске ракеты КНДР: нужно принять дополнительные меры

Министры иностранных дел G7 осудили Северную Корею за сегодняшний запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. 

Об этом говорится в совместном заявлении.

"Безрассудное поведение КНДР требует единого ответа со стороны международного сообщества", - сказано в заявлении.

Главы МИД подчеркнули, что Совбезу ООН необходимо принять "значительные дополнительные меры" в отношении Северной Кореи.

"Мы самым решительным образом осуждаем запуск очередной межконтинентальной баллистической ракеты", - добавили он.

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