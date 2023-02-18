Главы МИД G7 о запуске ракеты КНДР: нужно принять дополнительные меры
Министры иностранных дел G7 осудили Северную Корею за сегодняшний запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Об этом говорится в совместном заявлении.
"Безрассудное поведение КНДР требует единого ответа со стороны международного сообщества", - сказано в заявлении.
Главы МИД подчеркнули, что Совбезу ООН необходимо принять "значительные дополнительные меры" в отношении Северной Кореи.
"Мы самым решительным образом осуждаем запуск очередной межконтинентальной баллистической ракеты", - добавили он.