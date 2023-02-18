



Главы МИД G7 о запуске ракеты КНДР: нужно принять дополнительные меры

Министры иностранных дел G7 осудили Северную Корею за сегодняшний запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.



Об этом говорится в совместном заявлении.



"Безрассудное поведение КНДР требует единого ответа со стороны международного сообщества", - сказано в заявлении.



Главы МИД подчеркнули, что Совбезу ООН необходимо принять "значительные дополнительные меры" в отношении Северной Кореи.



"Мы самым решительным образом осуждаем запуск очередной межконтинентальной баллистической ракеты", - добавили он.