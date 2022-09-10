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Главы Мерец и Авода встретятся при посредничестве Лапида
10.09.2022 19:52 Алина Груднева

Главы Мерец и Авода встретятся при посредничестве Лапида

Председателем Мерец и Авода встретятся при посредничестве Яира Лапида, чтобы обсудить возможность объединения перед ноябрьскими выборами в Кнессет.

 
Премьер-министр считает, что партия важно объединить свои списки, чтобы пройти в Кнессет. 
 
Мейрав Михаэли и Захава Гальон подтвердили приглашение Лапида. Михаэли заявила, что примет участие, но не сказала о смягчении своей позиции в отношении Мерец. 
 
"Я получила приглашение премьер-министра и, конечно же, я приду с открытой душой для обсуждения этого вопроса. Главная цель — не допустить возвращения правого правительства", — сказала она.

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