



Главы коалиционных фракций обсуждают изменения в судебной реформе

Ряд высокопоставленных фигур в нынешней коалиции в настоящее время встречаются, чтобы обсудить внесение изменений в резонансный закон о пересмотре судебной системы.



Сообщается, что участники встречи обсуждают концепцию, предложенную сегодня депутатом Кнессета от “Религиозного сионизма” Симхой Ротманом для изменения текущего законопроекта, который радикально меняет порядок отбора судей.



Согласно сообщениям, ожидается, что коалиция согласится сосредоточить свое внимание в ближайшие недели исключительно на законопроекте об изменении комитета по отбору судей и отложить принятие других законов до Песаха в середине апреля.