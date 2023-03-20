



Главы коалиции: все реформы, кроме назначения судей, будут отложены



Главы коалиции решили на своем еженедельном заседании завершить разработку законодательства о структуре комитета по назначению судей к Песаху.



Это станет интегральной частью следующих шагов правовой революции. Законы, касающиеся назначения судей, будут проведены до второго и третьего чтения.



Также было решено, что остальные части реформы будут представлены на утверждение после начала летней сессии Кнессета, чтобы можно было провести переговоры с членами оппозиции.



"Мы протягиваем руку всем, кто действительно заботится о единстве народа и желании достичь согласованного урегулирования", - говорится в заявлении пресс-секретаря Ликуда.





В заявлении, сделанном, после многочасового совещания для обсуждения путей изменения радикального законодательства о реформировании судебной системы на фоне массовых демонстраций и акций гражданского неповиновения против этих мер, лидеры коалиции во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу заявили, что они подготовят законопроект о назначениях в судебные органы ко второму и третьему чтениям на пленуме. После этого они вновь соберутся для обсуждения остальной части законодательства об ограничении полномочий БАГАЦа в середине апреля.



Главы коалиции, согласно заявлению, решили продвигать законопроект на основе изменений, предложенных депутатом Симхой Ротманом в воскресенье вечером, согласно которым не все назначения в Верховный суд будут носить откровенно политический характер. Согласно его предложению, правящая коалиция будет иметь полный контроль над первыми двумя назначениями в Верховный суд, которые откроются в период ее правления, но для дальнейших назначений в суд ей потребуется поддержка как минимум одного оппозиционного депутата и одного судьи в комитете.



Предложение Ротмана стало первой публично объявленной попыткой коалиции, по-видимому, умерить свои радикальные реформы, которые были широко осуждены оппозицией и многочисленными правоведами и юристами как “захват власти”.



Оригинальный законопроект, одобренный в первом чтении на пленуме Кнессета, напротив, дает коалиции полный контроль над всеми судебными назначениями без необходимости поддержки со стороны оппозиции или судебной власти.



