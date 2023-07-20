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Главы хайтек-компаний: реформа - только при широком консенсусе
20.07.2023 15:37 Алина Груднева

Главы хайтек-компаний: реформа - только при широком консенсусе

Руководители зарубежных хайтек-компаний, работающих в Израиле, призвали правительство проводить правовую реформу только при широком консенсусе.

Об этом сообщает интернет-издание Walla.

"Мы с обеспокоенностью смотрим на текущие события в Израиле и призываем премьер-министра Биньямина Нетаниягу вносить существенные конституционные изменения только на основе широкого консенсуса", - сказано в заявлении.

Главы хайтек-компаний подчеркивают, что это необходимо для обеспечения дальнейшего роста израильской экономики в целом и индустрии высоких технологий в частности.

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