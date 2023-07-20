



Главы хайтек-компаний: реформа - только при широком консенсусе

Руководители зарубежных хайтек-компаний, работающих в Израиле, призвали правительство проводить правовую реформу только при широком консенсусе.



Об этом сообщает интернет-издание Walla.



"Мы с обеспокоенностью смотрим на текущие события в Израиле и призываем премьер-министра Биньямина Нетаниягу вносить существенные конституционные изменения только на основе широкого консенсуса", - сказано в заявлении.



Главы хайтек-компаний подчеркивают, что это необходимо для обеспечения дальнейшего роста израильской экономики в целом и индустрии высоких технологий в частности.