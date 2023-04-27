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Главы Генштабов стран НАТО на личном заседании обсудят войну в Украине
27.04.2023 08:16 Mignews | фото: pixabay.com

Главы Генштабов стран НАТО на личном заседании обсудят войну в Украине

10 мая в Брюсселе на личное заседание соберется Высший военный орган НАТО и Военный комитет, чтобы обсудить войну на территории Украины.

Председательствовать на заседании будет глава Военного комитета адмирал Роб Бауэр, сообщает пресс-служба НАТО. В обсуждениям также будут привлечены: верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь.

Как заявили в пресс-службе НАТО, "заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников Генеральных штабов позволит 32 начальникам Генеральных штабов встретиться и обсудить вопросы стратегической важности для Альянса".

Там же уточнили, и какие вопросы будут обсуждаться во время заседания:

  • генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первом заседании для обсуждения ключевых приоритетов и вызовов Североатлантического союза;
  • во время второго заседания главы Генштабов поднимут вопросы войны на территории Украины, ситуацию на местах и дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и членов Альянса;
  • третье заседание будет посвящено усилению сил и средств сдерживания и обороны Североатлантического союза в преддверии решений Вильнюсского саммита и после него;
  • во время четвертого и пятого заседания Военный комитет предоставит дополнительные указания и рекомендации по перестройке оборонных сил и средств НАТО.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает принятия амбициозных решений по поводу предстоящего вступления Украины в НАТО во время предстоящего саммита Альянса в Вильнюсе.
 

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