Главы Генштабов стран НАТО на личном заседании обсудят войну в Украине
10 мая в Брюсселе на личное заседание соберется Высший военный орган НАТО и Военный комитет, чтобы обсудить войну на территории Украины.
Председательствовать на заседании будет глава Военного комитета адмирал Роб Бауэр, сообщает пресс-служба НАТО. В обсуждениям также будут привлечены: верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь.
Как заявили в пресс-службе НАТО, "заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников Генеральных штабов позволит 32 начальникам Генеральных штабов встретиться и обсудить вопросы стратегической важности для Альянса".
Там же уточнили, и какие вопросы будут обсуждаться во время заседания:
- генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первом заседании для обсуждения ключевых приоритетов и вызовов Североатлантического союза;
- во время второго заседания главы Генштабов поднимут вопросы войны на территории Украины, ситуацию на местах и дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и членов Альянса;
- третье заседание будет посвящено усилению сил и средств сдерживания и обороны Североатлантического союза в преддверии решений Вильнюсского саммита и после него;
- во время четвертого и пятого заседания Военный комитет предоставит дополнительные указания и рекомендации по перестройке оборонных сил и средств НАТО.